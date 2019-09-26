لا خيار آخر لإردوغان.. ترامب أو الأسد

2019/09/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسني محلي

تهرّب الرئيس ترامب من لقائه مع الرئيس إردوغان، واكتفى بحديث هاتفي معه، فيما جلس مطوّلاً مع السيسي.

خلافاً لما كان متوقَّعاً، فقد تهرّب الرئيس ترامب

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