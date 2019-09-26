احكام مختلفة لمدانين تاجروا بالمواد والاقراص المخدرة في ذي قار والديواينة

2019/09/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، عن اصدار حكم بالحبس لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين تاجروا بالمواد المخدرة في ذي قار، وثمانية

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