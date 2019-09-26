عبد المهدي معلناً تفاصيل زيارة “صريحة” للسعودية: “الظروف صعبة”

2019/09/26 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG – قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان لقاءاته مع المسؤولين السعوديين “كانت مكثفة وصريحة ومباشرة”، مشيرا الى ان “الظروف صعبة”.وأضاف في تصريح لقناة العراقية، أن “اللقاءات كانت مكثفة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية إيجاد حلول تساعد في تقدم البلدين وتطور علاقتهما خصوصا في مجال النفط والتبادل التجاري وكذلك في تهدئة ...

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