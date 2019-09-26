2019/09/26 | 13:59

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القبض على ثلاث ارهابيين في الموصل بعد عودتهم من اربيل

الخميس

26

أيلول

2019 :

01:41 pm

21

القت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع

استخبارات فوج القيادة واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة القبض على

ثلاث ارهابيين قادمين من اربيل بعد نصب كمين محكم لهم في مخمور

بالموصل.وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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