بعد الاعتداء عليهم بخراطيم المياه.. الفتح يعلن الوقوف الى جانب حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال النائب عليوي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ما جرى لأصحاب الشهادات امر مرفوض جملة وتفصيلا وخصوصا بتجاوز قوات مكافحة الشغب على النساء في الاعتصام".واضاف، انها" سابقة خطيرة ومؤشر سيء على سلوك اجهزة الامن في البلاد".وطالب عضو لجنة الامن والدفاع بحسب البيان، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري بالتحقيق ومعاقبة من اصدر الأوامر باستخدام القوة وخراطيم المياه ضد أصحاب الشهادات".وشدد النائب عليوي في بيانه على ان" الحادثة لن تمر دون حساب".انتهى..م.م

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