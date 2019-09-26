وزير الخارجيّة يشيد يلتقي كوبيتش ويشيد بدور يونامي المتميز في دعم العراق لمُواجَهة التحدِّيات

2019/09/26 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع رئيس بعثة يونامي السابق في العراق يان كوبيتش مُجمَل الأحداث الأمنيّة، والسياسيّة، والدعم الأمميّ المُقدَّم إلى العراق.وأكَّد الحكيم حسب بيان للوزارة أهمّيّة أن تُؤدّي الأمم المُتحِدة دوراً أكثر فاعلية في دعم، ومُساعَدة العراق في مختلف المجالات: السياسيّة، والأمنيّة، والإنسانيّة.واضاف ان : الأمم المُتحِدة هي المظلة الدوليّة […]

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