النازحون الايزيديون ينتقدون قرار مجلس النواب العراقي بخصوص انتخابات مجالس المحافظات

2019/09/26 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: ليث حسين بعد موافقة مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومن ضمنها المادة السادسة عشر من قانون الانتخابات العراقية، التي تتضمن الزام النازحين التصويت في محافظاتهم، حصلت خيبة آمل بين النازحين الايزيديين، ويرون ان الأمر مدروس ومدبر وان هذا القرار من الممكن ان يعيد سيناريو انتخابات مجلس النواب وحرمان ايزيديي …

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