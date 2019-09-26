السلطات الفرنسية تغلق المدارس القريبة من حريق مصنع كيماويات

2019/09/26 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، مدارس في 11 بلدة غربي البلاد، إثر حريق اندلع صباحا في مصنع "لوبريزول" للصناعات الكيميائية بمدينة روان، عاصمة إقليم نورماندي.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر تويتر، إغلاق المدارس والحضانات في المنطقة المحيطة بالحادث، كما ناشدت المواطنين التزام منازلهم، بحسب ما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.

وبينما لم تعلن السلطات حتى الساعة عن سبب الحريق، موكدا أن تحقيقا يجري حاليا حول الحادث.

وأنشئ مصنع "لوبريزول" عام 1954، ويعمل على إنتاج زيوت المحركات لا سيما البنزين والديزل، إضافة إلى مواد التشحيم الصناعية.

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