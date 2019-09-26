من المطرقة إلى المشرط.. كيف تستطيع القوى الخارجية دعم السودان؟

2019/09/26 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الباحث جون برندرغاست، مدير منظمة “مشروع كفاية” (Enough Project) المعنية بإنهاء الإبادة الجماعية والحروب ضد البشرية ومقرها واشنطن، أن الأحداث الأخيرة

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