2019/09/26 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد ان مجموعتنا في نهائيات كأس اسيا الى جانب تايلند واستراليا والبحرين تعتبر متوازنة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الغني شهد : مجموعتنا في نهائيات كأس اسيا متوازنة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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