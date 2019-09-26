عبد الغني شهد : مجموعتنا في نهائيات كأس اسيا متوازنة

2019/09/26 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد ان مجموعتنا في نهائيات كأس اسيا الى جانب تايلند واستراليا والبحرين تعتبر متوازنة.

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