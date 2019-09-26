روحاني: إذا لم تنته حرب اليمن فهناك هجمات “أشد من أرامكو”

2019/09/26 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية كان من اليمن، محذرا من أنه إذا لم تنته الحرب اليمنية، فستكون هناك هجمات أشد بكثير من قبل اليمنيين”.وقال روحاني، في حوار مع قناة “فوكس نيوز”، ردا على سؤال حول التوترات المتزايدة في المنطقة وتدهور الوضع في اليمن، قال: “أعتقد بأننا نقترب من […]

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