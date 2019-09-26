ارتفاع مستوى المحيطات وزوال الجزر يهددان الحياة البشرية

2019/09/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمرات ولقاءات دولية ودراسات علمية تحذر من خطر الاحتباس الحراري على حياة البشر، ولكن لا من مجيب، فحتى الاحتجاجات الشبابية الأسبوعية وقمة

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