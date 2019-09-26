جاك شيراك.. وفاة رئيس فرنسا الذي عارض الغزو الأميركي للعراق

2019/09/26 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صبيحة اليوم الخميس الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عاما، حسب ما أعلنته عائلته، وقد تميز بمعارضته للغزو الأميركي للعراق

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