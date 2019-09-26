2019/09/26 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء تتوقع دخول خمسة ملايين ونصف المليون زائر اجنبي اليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تتوقع دخول خمسة ملايين ونصف المليون زائر اجنبي اليها ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تتوقع دخول خمسة ملايين ونصف المليون زائر اجنبي اليها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).