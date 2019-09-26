2019/09/26 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتشية الصحة تعلن ايقاف هدر 121 مليار دينار نتيجة الفارق السعري باحالات العقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الصحة تعلن ايقاف هدر 121 مليار دينار نتيجة الفارق السعري باحالات العقود) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الصحة تعلن ايقاف هدر 121 مليار دينار نتيجة الفارق السعري باحالات العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).