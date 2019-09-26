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عبد المهدي معلناً تفاصيل زيارة "صريحة" للسعودية: "الظروف صعبة"


عبد المهدي معلناً تفاصيل زيارة
2019/09/26 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان لقاءاته مع المسؤولين السعوديين "كانت مكثفة وصريحة ومباشرة"، مشير...

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