عبد المهدي معلناً تفاصيل زيارة

2019/09/26 | 14:16

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بغداد :سومر نيوز

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان لقاءاته مع المسؤولين السعوديين "كانت مكثفة وصريحة ومباشرة"، مشير...

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