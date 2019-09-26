2019/09/26 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، الخميس، يوم الاحد المقبل المموعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وخلفهم المستحق لشهري ( ايلول وتشرين الاول) من العام الحالي لحاملي البطاقة الذكية والصرف اليدوي في بغداد والمحافظات.وقال عبد الزمان في بيان تلقته وكالة صدى، ان “الوزارة حددت الموعد المذكورانفا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين بعد اكمال الاجراءات كافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يحدد موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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