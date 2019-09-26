تسمية “هوشيار قرداغ” مقررا لمجلس النواب

2019/09/26 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اختار مجلس النواب العراقي، النائب عن المكون الكلداني هوشيار قرداغ مقررا للمجلس.

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