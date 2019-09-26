2019/09/26 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجه النائب فرات التميمي، سؤالاً الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن اصطحاب امينة بغداد ذكرى علوش ضمن الوفد العراقي الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سؤال برلماني الى رئيس الجمهورية بشأن اصطحاب امينة بغداد لاجتماعات الامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سؤال برلماني الى رئيس الجمهورية بشأن اصطحاب امينة بغداد لاجتماعات الامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).