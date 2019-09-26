2019/09/26 | 15:01

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بالصورة ..



سقوط جزء من مأذنة جامع في اسطنبول والبلدية تحذر

الخميس

26

أيلول

2019 :

02:39 pm

44

سقوط جزء من مئذنة جامع منطقة أفجيلار في إسطنبول من جراء الزلزال،

والبلدية تحذر من هزة ارتدادية خلال اليوم .

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