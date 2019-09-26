احكام مختلفة لمدانين تاجروا بالمواد والاقراص المخدرة في ذي قار والقادسية

2019/09/26 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمتا جنايات ذي قار والقادسية احكاما مختلفة لمدانين تاجرا بالمواد والاقراص المخدرة في ذي قار والقادسية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ان: المحكمة اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين تاجرا بالمواد المخدرة مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدانين اثنين ضبطت داخل سيارتهما 995 غراما من مادة المثيل […]

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