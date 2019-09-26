مؤتمر امني في كربلاء للتحضير لزيارة الاربعين

2019/09/26 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في محافظة كربلاء المقدسة اليوم الخميس مؤتمر امني للتحضير والاستعداد لزيارة الاربعين في العشرين من شهر صفر القادم برئاسة محافظ كربلاء نصيف الخطابي وحضور وكيل وزارة الداخلية وممثلين عن السفارة الايرانية والقيادات الامنية في المحافظة.وقد ناقش المؤتمر الاستعدادات الامنية من خلال خطة تقوم قيادتا الشرطة والعمليات باعدادها تم عرض بعض مفاصلها ، وسيتم […]

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