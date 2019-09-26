2019/09/26 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، اليوم الخميس، مما اسماهم بالغرباء الذين يجوبون الشوارع والازقة تحت ذريعة التسول، خطر على المحافظة.وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح، إن "برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تدفق اشخاص يجوبون شوارع المحافظة متسولين في بعقوبة وبقية مدن ديالى وبكونهم نازحين من بلدان عربية، مبينا انهم لا يحملون أي مستمسكات أصولية بينهم نساء وأطفال صغار".

واضاف، ان "هذا الوضع يعتبر خطرا على امن المحافظة ويتوجب على الجهات الأمنية الوقوف ومعرفة ملابسات الموضوع وبيان وضعهم الإنساني".

وأشار الى، ان "ما يثير الريبة ويطرح الكثير من الأسئلة هو قدومهم من أماكن بعيدة ومع هذا لا نجد لهم اثرا في الليل، فعلى الجهات المعنية الإجابة وكشف المبهم".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تتعرض لموجة غرباء يجوبون شوارعها للتسول) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تتعرض لموجة غرباء يجوبون شوارعها للتسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).