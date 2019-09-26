سؤال برلماني للرئيس صالح عن سفر “علوش” للأمم المتحدة.. (وثائق)

2019/09/26 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وجه عضو مجلس النواب، فرات التميمي، اليوم الخميس، سؤالا إلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، عن اسباب اصطحاب أمينة العاصمة بغداد، ذكرى علوش، إلى اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك.

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