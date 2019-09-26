النجيفي يتحدث لـ”كلكامش” عن القلق الاميركي من”الدوائر الحمراء” في العراق

2019/09/26 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف محافظ نينوى السابق، اثيل النجيفي، الخميس، بان القلق الامريكي في العراق، لا ينبع فقط من الوضع الانساني في مناطق الصراع الحالي ،وان هناك تغيير ديمغرافي تشهده محافظة نينوى.وقال النجيفي لـ”كلكامش”، ان “القلق الامريكي في العراق،محاولة لاستغلال اي فرصة تؤشر على خرق حقيقي لحقوق الانسان في ظل الصراع بين امريكا وايران في العراق”.مؤكدا “استفادة الجهات المتنفذة في نينوى من هذا الصراع”.واشار الى ان “امريكا تستغل بعض النقاط، الموجودة فعلا، وهناك قلق حقيقي ليس فقط على الاقليات في نينوى ، وانما حتى على المكونات الكبيرة، سواء كانوا من العرب السنة او المسيحين او الايزيديين وبقية المكونات الاخرى “.

واكد ان” الجميع يشعر بالقلق بسبب عدم استقرار المنطقة ووجود جهات تحاول فرض سيطرتها بالقوة”.واوضح: “بعد انتهاء المعارك ضد داعش استغلت بعض الفصائل المسلحة الوضع، وتمكنت من فرض قوتها العسكرية للسيطرة على بعض المناطق، لفرض نفسها بحجة الامان والسيطرة اكثر من الاجهزة الرسمية”.



واعتبر : “الحل الوحيد في المنطقة هو القانون والنظام والاعتماد على الجهات الرسمية، من الجيش والشرطة ، فضلا عن منع اي جهة ان تكون فوق القانون”.واضاف :”بعد القضاء على داعش حاولت جهات تملك القوة العسكرية فرض السلطة، لخلق واقع حال يختلف عن طبيعة محافظة نينوى وفرض سيطرتها على مكوناتها”.

وافادت تقارير صحفية بان الخارجية الأميركية أبلغت نظيرتها العراقية، بضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الأقليات في البلاد، ولاسيما المسيحية والإيزيدية، التي عانت كثيرا عندما اجتاح تنظيم داعش مساحات واسعة من أراضي العراق صيف العام 2014.



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ولفتت ، الى إنّ تنبيه الخارجية الأميركية لنظيرتها العراقية، تضمّن تلميحا إلى أن “هناك تطهيرا عرقيا ضد بعض الأقليات”، مؤكدة أن “هذا النوع من الخروقات يقع ضمن الدوائر الحمراء للولايات المتحدة ودول مهمة أخرى”.

وخلال لقائهما على هامش أعمال الجمعية العمومية في الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك حاليا أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره العراقي برهم صالح، بـ”ضرورة حماية الأقليات الدينية العراقية ومواجهة تصرفات إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار”.

وبرغم أن العراق بمساعدة دولية قد انتهى تقريبا من استعادة جميع الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش، إلا أن عودة السكان من الأقليات إلى مناطقهم التي نزحوا منها في 2014 ما زالت متعثرة، إذ يرفض قطاع واسع من المسيحيين العودة إلى منازلهم في نينوى بسبب سيطرة فصائل مسلحة .



وفي جبل سنجار ضمن نينوى أيضا حيث المعقل الرئيسي للإيزديين لا يزال السكان من هذه الأقلية ممنوعين من العودة إلى مناطقهم بسبب خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وقادة فصائل إيرانية تصر على نشر مقاتلين تابعين لها في المنطقة.

وفي محافظة صلاح الدين المجاورة، ترفض عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي عودة السكان السنة إلى عدد من المناطق، بحجة تسهيلهم مهمة تنظيم داعش في السيطرة على المنطقة العام 2014، بحسب تلك التقارير .

وتستقر أقليات سنية ومسيحية وكردية في إقليم كردستان، حيث يمكن للمنظمات الدولية التواصل معها.



لكن جميع مبادرات إعادة الأقليات إلى مناطقها تواجه باعتراضات عادة ما تصدر من فصائل موالية لإيران.



(بحسب التقارير) وفي منطقة سهل نينوى أبرمت فصائل مسيحية وأخرى شبكية اتفاقا مع أطراف إيرانية، تضمن السيطرة العسكرية على المنطقة.

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