ذي قار تعاني من عجز سريري كبير

2019/09/26 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

ترأس رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، يوم الخميس

وفداً حكومياً مشتركًا للقاء الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد

الغزي من أجل مناقشة ملف تسريع أعمال الشركة المنفذة لمشروع

المستشفى التركي وانهاء جميع المتعلقات وضرورة افتتاحه خلال العام

الجاري.

وقال الخاقاني خلال اللقاء، بحسب بيان إن “المحافظة تعاني من عجز

سريري كبير وتقادم أبنية المستشفيات الأخرى الأمر الذي يحتاج إلى

وقفة جدية من قبل الحكومة المركزية تجاه المشاريع الوزارية

الاستراتيجية المهمة ومنها في قطاع الصحة”.

وأشار إلى إن “الوفد ناقش جميع متطلبات المحافظة في هذا الجانب

ومنها متابعة تنفيذ قرار مجلس المحافظة والخاص بتأمين الأموال

اللازمة لشراء علاجات مرضى السرطان بالسرعة الممكنة وضرورة تعاون

وزارة الصحة في هذا الجانب من خلال إكمال الفحوصات الخاصة بهذه

العلاجات من أجل تقديمها للمرضى قريبا”.

وأضاف رئيس مجلس محافظة ذي قار، إن ” الأمين العام لمجلس الوزراء

ووكيل وزير الصحة تعهدا باتخاذ خطوات عملية في هذا الجانب وإنهاء

معاناة محافظة ذي قار من تراجع واقع القطاع الصحي من خلال تجاوز

الروتين الإداري والشروع بإجراءات حقيقية لتحسين هذا الواقع”.

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