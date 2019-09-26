العبودي لـ”كلكامش”: توقيع المحافظين عقود استثمارية مع الشركات الصينية سلاح ذو حدين!

2019/09/26 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي العبودي ، مجلس النواب والجهات الرقابية ، الى متابعة تنفيذ العقود التي ابرمها المحافظين في الصين ، معتبرا “منح الصلاحية للمحافظ في التوقيع سلاحا ذو حدين”.

واضاف العبودي لـ” كلكامش برس”، ان “المحافظين لن يكونوا متفردين او بمعزل عن ملف العقود التي ابرموها خلال زيارتهم الصين ، لوجود جهات رقابية ولجان تتابع هذه العقود والاتفاقيات” ، مستدركا بان” اعطاء الصلاحيات الى المحافظين توقيع العقود مع الشركات الصينية هو سلاح ذو حدين اما باستثماره او استغلاله “.

وشدد على ضرورة ان “يكون هناك جهد رقابي حاضر من قبل مجلس النواب ،ومجلس المحافظة ،المعني ،لمتابعة جميع العقود ومراحل التنفيذ “.

وأبدى عدد من النواب في البرلمان ،مخاوفهم من عمليات هدر بالمال العام، خلال عقد الاتفاقيات بين العراق والصين، على اثر توقيع محافظين اتفاقيات مباشرة مع الجانب الصيني.

لكن عبد الحسين الهنين، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ، كشف أن “حجم الأعمال بين العراق والصين المستهدف خلال العشر سنوات القادمة سيزيد عن 500 مليار دولار، تبدأ من الآن”.

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