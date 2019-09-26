2019/09/26 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرداغ مقررا جديدا للبرلمان بدلا من اسحق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/26 | 15:15.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قرداغ مقررا جديدا للبرلمان بدلا من اسحق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قرداغ مقررا جديدا للبرلمان بدلا من اسحق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قرداغ مقررا جديدا للبرلمان بدلا من اسحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).