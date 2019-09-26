رابطة المصارف الخاصة العراقية تختتم دورة «أدوات السيولة في المصارف الاسلامية وفق معايير IFSB»

2019/09/26 | 15:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة ،الخميس، دورة «أدوات السيولة في المصارف الاسلامية وفق معايير IFSB» ، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة .

وقال مدير الادارة والتدريب في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي ، في حفل ختام الدورة ، وحضرته "الاقتصاد نيوز" ، ان " الدورة استهدفت العاملين في قسم ادارة المخاطر وموظفي قسم ادارة الخزينة وموظفي قسم ادارة المحاسبة "، مشيرا الى ان المشاركين تمكنو من الاطلاع على احدث النظم والبرامج المستخدمة في البنوك العالمية .

واضاف الهاشمي ، ان " هناك فريق عمل واحد تشكل من رابطة المصارف الخاصة والعراقية والبنك المركزي العراقي لإقامة دورات تطويرية للقطاع المصرفي العراقي"، مشيراً الى أن الخطة التي وضعتها رابطة المصارف مع البنك المركزي تستهدف تقسيم التدريبات على مراحل متنوعة ".

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