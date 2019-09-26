هزة أرضية قوية تضرب إسطنبول

2019/09/26 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” تعرضت مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات، فيما أفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

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