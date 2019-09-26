الداخلية تعقد اجتماع موسع مع عمليات ديالى لمناقشة خطة استقبال الزائرين الإيرانيين

2019/09/26 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت وزارة الداخلية عن عقد مؤتمر امني خاص بحماية قوافل الزوار الإيرانيين الداخلين عبر منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان

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