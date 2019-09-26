2019/09/26 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، بانه لا يوجد هنا التنسيق بالشكل الامثل بين ادارة محافظة نينوى ومجلس المحافظة.

وقال قبلان لـ"العهد نيوز"

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