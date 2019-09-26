التغيير تتحرك لفتح ملف نفط الاقليم وتقترح

2019/09/26 | 15:18

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بغداد/ سومر نيوز

اكد رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد، اليوم الخميس، ان كتلته مصرة على اصلاح الوضع القائم في اقليم...

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