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التغيير تتحرك لفتح ملف نفط الاقليم وتقترح "تحالفا" لإصلاح الحكومة الاتحادية


التغيير تتحرك لفتح ملف نفط الاقليم وتقترح
2019/09/26 | 15:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

اكد رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد، اليوم الخميس، ان كتلته مصرة على اصلاح الوضع القائم في اقليم...

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