2019/09/26 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن سلاح مشاة البحرية الامريكية، اليوم الخميس، عن اشرافه على تجهيز معدات للجيش العراقي، بقيمة 1.3 مليار دولار.وقال السلاح في باين تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “العميد ويليام سيلي في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، التقى مجموعة من القيادات العسكرية في القوات العراقية، للإشراف على تجهيز معدات للجيش العراقي في بغداد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الامريكي يشرف على تجهيز الجيش العراقي بمعدات قيمتها 1.3 مليار دولار وكالة خطوة برس.

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