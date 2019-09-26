2019/09/26 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومضة

شاكر فريد حسن

أُوَّاه من سحرِ عينيْكِ مُلهمتي

فأنا غريقٌ في بحور العشقِ

أخوض الصعاب لأجلِ هواكِ

فدعينا نتجرعُ من كؤوس الغرامِ

حتى نرتوي ونثملُ من

رشفِ الرضابِ ..!!

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