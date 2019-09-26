2019/09/26 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الخميس، تنصل مركز شرطة في ميسان عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي ويتلكأ في حسم 165 قضية تحقيقية.

وذكر المكتب في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ميسان اكتشفت تأخر أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 قضية ودعوى قضائية وعدم تنفيذه لـ 109 أمراً قضائيا بالقبض على المتهمين".وبين، أن "المفتش العام جمال الأسدي شكل لجاناً تفتيشية للوقوف على عمل مراكز الشرطة ومدى تطبيقها للمهام المناطة بها، خصوصاً بعد ورود العديد من الشكاوى ضدها، حيث تمكنت إحدى اللجان في محافظة ميسان من اكتشاف تلكؤ أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 دعوى وقضية تحقيقية على الرغم من تأكيد الوزارة والمفتشية على مفاصل ودوائر الوزارة من حسم قضاياها التحقيقية ضمن السقوف الزمنية المحددة".وأضاف أن "اللجنة التفتيشية اكتشفت عدم تنفيذ المركز لأوامر قبض قضائية بحق متهمين بلغ مجموعها 106 أمر، في مخالفة صريحة للقانون".وتابع، أن "اللجنة التفتيشية وجهت ادارة المركز بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة ضدها ومراعاة تطبيق الاجراءات الادارية والقانونية في العمل، كما قامت بإعداد تقرير مفصل لمراجعها بالقضية أشارت فيه الى احتمالية وجود شبهات فساد وراء تعمد التأخير في حسم القضايا التحقيقية وعدم تنفيذ أوامر القبض القضائية ، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية: مركز شرطة في ميسان تنصل عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية: مركز شرطة في ميسان تنصل عن تنفيذ 109 أمر قبض قضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).