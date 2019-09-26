محافظ نينوى يكشف عن مئات المشاريع بين الاعداد والتنفيذ في المحافظة

2019/09/26 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الخميس، عن مئات المشاريع الخدمية بين الاعداد والتنفيذ في المحافظة مقدمة من منظمة (UNDP).

وقال المرعيد في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ابرز التحديات التي تواجه عمل الحكومة المحلية في المحافظة خلال هذه المرحلة هو تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التي شهدت عودة نازحيها اليها سيما تلك الواقعة في غربي نينوى".

واضاف ان "تلك المناطق تعاني الكثير من النقص في الخدمات بسبب قلة الإمكانيات الخاصة بالمحافظة"، داعيا "المنظمات الاغاثية العاملة في المحافظة الى دعم تلك المناطق بمشاريع خدمية وانسانية سيما في ملف توفير الماء الصالح للشرب في خطوة اولى لمساندة جهود المحافظة".

وكشف عن "وجود (234) مشروعا قيد الاعداد اضافة الى وجود (104) مشروعا قيد التعاقد فيما هناك 157 مشروعا قيد التنفيذ مقدمة من قبل منظمة (UNDP) في عموم محافظة نينوى".

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