بالوثائق والارقام :الوحدات السكنية العشوائية في كربلاء وقضاء المركز بالصدارة

2019/09/26 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية تخطيط كربلاء المقدسة ارقاما بخصوص العشوائيات بالوحدات الإدارية لمحافظة كربلاء المقدسة،اذ بلغ عدد الوحدات السكنية العشوائية ما مجموعه (22315) وحدة عشوائية موزعة على الوحدات الادارية السبعة واوضحت مديرية تخطيط كربلاء في بيان لها اطلعت عليه وكالة وكالة نون "ان التجمعات العشوائية في المحافظة بلغت (88) تجمعاً،

واضاف"وبهذه الارقام تعد محافظة كربلاء المقدسة الاقل نسبة في عدد التجمعات العشوائية بالنسبة لمحافظات العراق كافة، بناءً على المسح الذي أعدته مديريتنا بالتعاون مع مديريات بلدية وبلديات كربلاء المقدسة في عام (2016).

و اشار البيان" ان عدد الوحدات السكنية العشوائية ما مجموعه (22315) وحدة عشوائية موزعة على الوحدات الادارية السبعة،حيث احتل قضاء مركز كربلاء المرتبة الاولى بعدد الوحدات العشوائية البالغة (12225) وحدة سكنية عشوائية، في حين كانت ناحية الخيرات الوحدة الإدارية الاقل تجاوزاً بعدد وحدات السكن العشوائي البالغة (26) وحدة سكنيةعشوائية.

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