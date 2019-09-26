سؤال برلماني الى الرئاسات حول اصطحاب امينة بغداد ضمن وفد رئيس الجمهورية

2019/09/26 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية سؤالاً برلمانيا الى الرئاسات الثلاث حول اصطحاب امينة بغداد ذكرى علوش ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس الجمهورية برهم صالح لمشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك .

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