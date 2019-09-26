غسان صابور - تحية واحترام لذكرى جاك شيراك...

2019/09/26 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور تحية واحترام لذكرى جـــاك شـــيـــراك...توفي هذا اليوم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك Jacques CHIRAC (29 تشرين الثاني نوفمبر 2019 ــ 26 أيلول سبتمبر 2019)...والذي كان بالنسبة لي أفضل رئيس حكم هذا البلد الذي اخترته وطنا من ستة وخمسين سنة..أفضل رئيس بعد شارل ديغول...ويكفيني موقفه الشجاع الواضح لدى زيارته للقدس المحتلة..عندما حاول رئيس فريق حمايته ومواكبته من الشرطة الإسرائيلية إبعاد واعتقا......

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