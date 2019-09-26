أحمد الخميسي - السير إلى الحرب

2019/09/26 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي كانت عندي شقة في العريش بمحافظة سيناء اشتريتها من نحو عشرين عاما بخمسة الآف جنيه، وبعد اندلاع الإرهاب هناك أمسى السفر صعبا للغاية، مع الأخذ بالاعتبار التقدم في السن الذي لم يعد يسمح بتحمل مشقة الطريق الطويل.هكذا قررت آسفا أن ابيع الشقة بأي ثمن، ولم يكن يفصلها عن البحر سوى الطريق الرئيسي.اتجهت إلى العريش من موقف المرج وظللت نحو ثلاث ساعات لكي أجد سيارة أو مكانا في سيارة، فركبت حتى القنطرة ثم المع......

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