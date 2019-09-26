تاج السر عثمان - كتاب ثورة ديسمبر 2018 : طبيعتها وتطورها

2019/09/26 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان ثورة ديسمبر 2018 : طبيعتها وتطورها 13 ديسمبر 2018 - 3 يونيو 2019تأليفتاج السر عثمانالخرطوم : يونيو 2019المحتويات: الفصل الأول : من 13 ديسمبر 2018 إلي 11 أبريل 2019م1 - 19 ديسمبر : ذكرى الاستقلال من داخل البرلمان 2- الوحدة واليقظة ضمان انتصار الشعب 3 – انتفاضة 19 ديسمبر تدخل مرحلة متقدمة.4 – 25 ديسمبر خطوة متقدمة نحو الانتصار.5 – الذكرى 6......

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