شاهد.. روحاني يضحك على جونسون ويذكره بهزيمته السياسية

2019/09/26 | 15:32

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روحاني يضحك على جونسون ويذكره بهزيمته السياسية

ذكّر الرئيس الايراني حسن روحاني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس

جونسون بما تعانية بريطانيا من عدم الاستقرار السياسي عبر

ممازحته.وقالت مصادر خبرية في نيويورك أن الرئيس روحاني أشار خلال حديثه مع

جونسون الى الازمة السياسية التي تعاني منها لندن، بعدما أعلنت

المحكمة البريطانية العليا، الثلاثاء، أن قرار تعليق عمل البرلمان

البريطاني، الذي اتخذه جونسون، غير قانوني.وقضت المحكمة العليا بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح

الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع قليلة من خروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك، فإن الهيئة التشريعية

باقية ولن يتم تعليق عملها.وكتب مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسام الدين آشنا في

تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ان الصورة التي تم

نشرها من اللقاء بين روحاني وجونسون والتي يظهر فیها الرئيس روحاني

ضاحكاً، تم التقاطها في بداية اللقاء، عندما قال الرئيس روحاني له

ممازحا: «والأن انت تواجه مشكلة في قرار المحكمة العليا»!وتهرب جونسون من الاجابة وقال ضاحكا: "أنا سأقوم بحل المشكلة"!

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