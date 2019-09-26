2019/09/26 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حماس تعلن موافقتها على المبادرة الوطنية لانهاء الانقسام

سلم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، اليوم الخميس قادة

الفصائل الفلسطينية رد الحركة الموافق على المبادرة الوطنية لإنهاء

الانقسام الفلسطيني.وشملت الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام "تشكيل حكومة وحدة بما لا

يتجاوز نهاية العام، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات، واستئناف

اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس

الوطني وفق التمثيل النسبي، وإجراء الانتخابات الشاملة منتصف العام

المقبل".

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