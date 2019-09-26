البصرة توقع عقدا مع شركة متخصصة لإنشاء (١٠٠٠ وحدة سكنية) في قضاء شط العرب لتوزيعها للمتجاوزين على اراضي الدولة

2019/09/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت محافظة البصرة عقدا مع احدى الشركات المتخصصة لانشاء (١٠٠٠ وحدة سكنية)، في قضاء شط العرب شرقي المحافظة ” سيتم توزيعها للمتجاوزين على اراضي الدولة وفقا لآليات معدة مسبقا.وقال مدير ديوان محافظة البصرة” إياد غانم الحسن” في تصريح صحفي ” ان مديرية بلدية البصرة، تقوم في الوقت الحالي بإفراز القطع السكنية، تمهيدا لتسليمها للشركة […]

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