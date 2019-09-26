2019/09/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد الثورة خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة ، ان" الاوروبيين يفتقرون للقدرة وينتهجون الفكر الاميركي نفسه لكنهم يدخلون كوسطاء ووعودهم فارغة".واعتبر قائد الثورة، ان" طريق التعامل مع الاوروبيين مفتوح لكن يجب الا نثق بالدول التي تعادينا بشكل علني".ولفت الى ان" ايران لم تغلق باب الحوار والتفاوض واللقاءات مع اي بلد في العالم ما عدا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".وتابع، ان" الاوروبيون يفتقرون للقدرة وينتهجون الفكر الاميركي ويدخلون كوسطاء ويجرون لقاءات لكن وعودهم فارغة ولا يمكننا ان نثق بالأوربيين بتاتا".واشار الى ان" تأكيد للقادة الاوروبيين الذين زاروا ايران بانه اذا كنتم صادقين في مواقفكم يجب ان تعملوا بها لكنهم لم يفعلوا ذلك ".وختم قائد الثورة حديثه بالقول، انه" لا نمانع زيارات الاوروبيين واجراء مفاوضات معنا لكننا لا يمكن ان نثق بهم".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الثورة الاسلامية: لا يمكن ان تثق ايران بأمريكا والقوى الأوروبية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الثورة الاسلامية: لا يمكن ان تثق ايران بأمريكا والقوى الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).