بالوثيقة.. وزارة الدفاع تدعو الطلبة المتقدمين للدورة ١١٠ للمراجعة

2019/09/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب مرفق بوثيقة انه" تدعو وزارة الدفاع الطلبة المتقدمين للقبول في الدورة (١١٠) مراجعة الكلية العسكرية الكائنة في "الرستمية" للفترة من ٢٨ ايلول ٢٠١٩ ولغاية ١٥ ت١ ٢٠١٩ وحسب جدول المحافظات المرفق ادناه لغرض إجراء المقابلة".انتهى..م.م

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