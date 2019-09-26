مجلس النواب يصوت بعدم الموافقة على مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة ( ممن لايملكون الشهادة الدراسية)

2019/09/26 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، بعدم الموافقة على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

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