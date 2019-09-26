2019/09/26 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يوجه بالإسراع بتوزيع الأراضي للمشمولين بها بعد تحديد المساحات المفرزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يوجه بالإسراع بتوزيع الأراضي للمشمولين بها بعد تحديد المساحات المفرزة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوجه بالإسراع بتوزيع الأراضي للمشمولين بها بعد تحديد المساحات المفرزة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوجه بالإسراع بتوزيع الأراضي للمشمولين بها بعد تحديد المساحات المفرزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).