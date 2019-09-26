2019/09/26 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الطلبة المتقدمين للقبول في الدورة (١١٠) مراجعة الكلية العسكرية الكائنة في الرستمية للفترة من ٢٨ ايلول ٢٠١٩ ولغاية ١٥ تشرين الاول ٢٠١٩ وحسب جدول المحافظات المرفق ادناه:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تدعو الطلبة المتقدمين للدورة 110 لمراجعة الكلية العسكرية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو الطلبة المتقدمين للدورة 110 لمراجعة الكلية العسكرية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو الطلبة المتقدمين للدورة 110 لمراجعة الكلية العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).